La dépouille d’un des Marocains retrouvés morts au Paraguay pourrait être rapatriée

Quelques jours après le début des identifications des corps retrouvés sans vie dans un conteneur au Paraguay, le juge Marcelo Saldívar à Asunción a annoncé que l’une des dépouilles des Marocains identifiés jusque-là pourrait être rapatriée prochainement, bien qu’aucune demande dans ce sens n’ait encore été formulée par la famille concernée.

Selon des déclarations données lundi à ABC TV par l’ambassadeur du Paraguay au Maroc, Oscar Rodolfo Benítez Estragó, le ressortissant en question serait le seul Marocain du groupe dont l’identification a formellement été parachevée, grâce au passeport qu’il avait sur lui. L’autopsie effectuée a permis de confirmer de nouveau son identité, ouvrant ainsi la possibilité d’un éventuel rapatriement, selon le parquet. «Une tante au défunt a pris contact avec l’ambassade, afin de clarifier ce qui s’est passé avec le jeune homme», a indiqué l'ambassadeur.

Vendredi dernier, le médecin légiste Pablo Lemir a annoncé à la presse que trois corps sans vie de ressortissants identifiés comme étant marocains avaient été découverts dans ce conteneur, qui transportait des engrais depuis la Serbie.

Au total, 17 corps ont été finalement retrouvés, dont quatre sont désormais identifiés comme ceux de Marocains, et trois Algériens. L’hypothèse de la cause de la mort de ces migrants serait le manque d’oxygène, d’eau et de nourriture, au cours de leur longue traversée.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le porte-conteneurs serait parti le 21 juillet de la Serbie, pour faire escale en Croatie. Il s’est également arrêté en Egypte puis en Espagne, avant de marquer un nouvel arrêt dans le port de Buenos Aires en Argentine, pour arriver enfin au Paraguay, le 19 octobre dernier.