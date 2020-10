Disparition de Ben Barka : L’habituel rassemblement devant la brasserie Lipp n’aura pas lieu

Le 29 octobre prochain marquera le 55ème anniversaire de l'enlèvement et la disparition de Mehdi Ben Barka. Comme chaque année, cette date est l’occasion pour une large mobilisation pour appeler à dévoiler son sort et pour dénoncer un procès qui s’éternise devant la justice française.

Toutefois, alors que la célébration, cette année, coïncide avec la crise sanitaire et des contraintes qu’elle engendre sur les activités publiques, les organisateurs de cette célébration annoncent, dans un communiqué parvenu à Yabiladi, l’annulation de l’habituel rassemblement devant la brasserie Lipp.

«Nous mesurons et partageons pleinement votre déception et la frustration de ne pas se retrouver ensemble comme chaque année depuis près de 35 ans à ce rendez-vous pour la vérité, la mémoire et la justice.» Institut Mehdi Ben Barka

Toutefois, «malgré ce contretemps, notre combat continue sous d’autres formes avec la même détermination et le même engagement», enchaînent les organisateurs qui appellent au soutien et à la mobilisation.

«Pour que cessent les raisons d’Etats, pour faire échec à l’organisation de l’oubli et de l’impunité́, nous, signataires, exigeons la levée du secret-défense sur les documents des services secrets relatifs à l’enlèvement et la disparition de Mehdi Ben Barka et la pleine coopération des autorités marocaines à l’action de la justice», plaident-ils.

Le 29 octobre 1965, l’opposant politique de gauche, leader de l’UNFP qui deviendra l'USFP, est interpelé à Paris par deux policiers français, devant la Brasserie Lipp, sise boulevard Saint-Germain avant de disparaître.

«Les circonstances de sa disparition ne sont toujours pas élucidées et à ce jour, la justice n’est pas rendue», écrivent les organisateurs qui rappellent que «deux procès en 1966 et 1967 ainsi qu’une instruction toujours ouverte - la plus longue jamais menée en France - n'ont pas réussi à lever la chape de plomb qui entoure cette affaire d'Etat(s)».