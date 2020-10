Nouvelles mesures restrictives à Tanger-Assilah pour lutter contre la propagation de la Covid-19    

Face à la reprise de la hausse des cas du coronavirus, les autorités locales de Tanger ont décidé, hier, de durcir les mesures restrictives pour lutter contre la propagation du virus.

Ainsi, selon le média local Tanja 24, les autorités ont approuvé de nouveaux horaires de fermeture des commerces et cafés qui termineront leurs services à 22 heures, tandis que les restaurants fermeront leurs portes à 23 heures.

Citant des sources ayant assisté à la réunion tenue lundi à la Wilaya de la ville du Détroit, le média local précise que les nouvelles mesures entreront en vigueur à partir du mercredi 28 octobre, alors que tout contrevenant sera puni selon les peines prévues par le décret instaurant l’état d’urgence sanitaire au Maroc.

Les autorités continueront aussi à suivre, de façon quotidienne la situation épidémiologique dans la ville en adoptant ces mesures.

Tanger-Tétouan-Al Hoceima a censé, entre dimanche et lundi, 175 nouveaux cas, dont 36 à Tanger-Assilah, contre 46 infections ont été enregistré entre samedi et dimanche et 73 cas confirmés entre vendredi et samedi.