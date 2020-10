Maroc : 2 264 cas du nouveau coronavirus, principalement à Casablanca, Oujda et Kénitra

Jusqu’à 17h ce lundi, 2 264 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 199 745 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie, soit 6,2 infections pour 100 000 habitants en 24h. Le royaume atteint ainsi 550 infections cumulées pour 100 000 habitants, selon le bulletin quotidien de la situation épidémiologique du pays, édité par le ministère de la Santé.

Entre hier et aujourd’hui, le Maroc a aussi enregistré 2 727 nouvelles guérisons, qui portent à 165 922 le nombre total de rémissions, soit un taux de rémission de 83,1% .

En revanche, 72 morts sont à déplorer, un record qui porte à 3 373 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,7%. 23 de ces décès ont été enregistrés dans la région de Casablanca-Settat, 11 dans l’Oriental, 9 à Rabat-Salé-Kénitra, 7 à Fès-Meknès, 7 à Souss-Massa, 6 à Marrakech-Safi, 5 à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 3 à Beni Mellal-Khénifra et un décès à Drâa-Tafilalet.

Désormais, le royaume compte 30 450 cas actifs sous traitement. 764 patients sont dans un état critique, dont 48 nouveaux cas lors des dernières 24h, tandis que 56 sont sous intubation. Le taux d’occupation des lits de réanimation dédiés au Covid-19 augmente ainsi à 33,25%, précise-t-on.

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, la région Casablanca-Settat arrive en tête, avec 880 nouveaux cas : 725 à Casablanca, 55 à Settat, 35 à Nouaceur, 22 à Berrechid, 18 à El Jadida, 15 à Mohammedia, 6 à Mediouna, 3 à Benslimane et un cas à Sidi Bennour. Vient ensuite la région de l’Oriental avec 376 nouveaux cas : 227 à Oujda-Angad, 42 à Jerada, 35 à Berkane, 30 à Guercif, 23 à Figuig, 10 à Driouch et 9 cas à Taourirt.

Rabat-Salé-Kenitra suit avec 325 nouvelles infections : 96 à Kénitra, 83 à Rabat, 66 à Salé, 34 à Skhirat-Témara, 24 à Sidi Kacem et 22 à Khemisset. De plus, 194 cas ont été recensés à Marrakech-Safi : 67 à Marrakech, 38 à Kelaa des Sraghna, 26 à Rhamna, 23 à Youssoufia, 19 à Chichaoua, 13 à Al Haouz, 7 à Essaouira et un cas à Safi.

Tanger-Tétouan-Al Hoceima a censé, de son côté, 175 nouveaux cas : 83 à Tétouan, 36 à Tanger-Assilah, 26 à Larache, 16 à M’Diq-Fnideq, 12 à Ouazzane, un cas à Al Hoceima et un autre à Chefchaouen.

Pour sa part, Fès-Meknès a enregistré 86 nouvelles infections : 38 à Taza, 19 à Fès, 10 à Meknès, 10 à Sefrou, 5 à Boulmane, 2 à Ifrane, un cas à Moulay Yacoub et un autre à Taounate.

Il s’agit aussi de 83 nouveaux cas confirmés à Beni Mellal-Khénifra (31 à Khouribga, 28 à Azilal, 17 à Beni Mellal et 7 cas à Khénifra), 82 infections recensées à Souss-Massa (56 à Agadir-Ida-Ou-Tanane, 16 à Taroudant, 5 à Inzegane-Ait Melloul, 3 à Tiznit, 1 à Chtouka-Ait Baha et un autre à Tata), ainsi que 20 cas à Drâa-Tafilalet (15 à Tinghir, 4 à Zagora et un cas à Ouarzazate).

Enfin, dans les provinces du Sud, 42 cas ont été confirmés dans la province d’Oued Ed-Dahab (Dakhla-Oued Ed-Dahab) alors qu’une infection a été enregistrée à Guelmim (Guelmim-Oued Noun). De ce fait, la région de Laâyoune-Sakia El Hamra n’a pas enregistré de nouveaux cas entre hier et aujourd'hui.