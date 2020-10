Le journal danois à l’origine des caricatures du Prophète Mohammed ne les republiera plus

A rebours de Charlie Hebdo et du président français Emmanuel Macron qui a assuré, la semaine dernière qu’il ne «renoncera pas» aux caricatures et dessins, le journal à l’origine des caricatures du prophète Mohammed ne les republiera plus.

«Le sujet est tabou au siège du Jyllands-Posten (JP), le journal conservateur qui a déménagé en février dans de nouveaux locaux ultra-sécurisés», écrit le quotidien suisse Le Temps.

«Personne n’ose en parler avec les médias, car plus on évoque ces caricatures, plus on attire l’attention sur nous et plus on risque d’attiser la colère de ceux qui nous menacent», confie un journaliste ayant requis l’anonymat, depuis le nouveau siège sur les quais du port d’Aarhus, deuxième ville du Danemark.

Ainsi, quinze ans après la première publication de ces dessins qui ont indigné le monde musulman, Jyllands-Posten «vit toujours sous la menace terroriste et a été la cible de quatre tentatives d’attentat déjouées», poursuit le média suisse.

L'attaque au hachoir à Paris d’un Pakistanais, le mois dernier, en signe de protestation contre la reproduction des caricatures du prophète Mohammed dans Charlie Hebdo, a ravivé les craintes du personnel du média danois. Des craintes qui «se sont encore accentuées suite à la décapitation d’un professeur à Conflans-Sainte-Honorine qui avait montré certaines de ces images en classe».

Le rédacteur en chef, Jacob Nybroe insiste qu’il «ne republiera plus jamais ces caricatures, ni au Danemark ni à l’étranger», conforté par une majorité de Danois opposés à la reproduction de ces dessins, selon un sondage. Et d’expliquer qu’il a refusé début septembre à Charlie Hebdo le droit de reproduire la page entière des caricatures – dont il détient les droits, contrairement aux dessins individuels – à l’occasion du procès du massacre du 7 janvier 2015. «Cela compromettrait la sécurité, que nous faisons tout notre possible pour maintenir», s’est-il justifié.