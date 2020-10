Attentat de Conflans : Arrestation d’un ressortissant tchétchène pour apologie d’actes terroristes

Un jeune homme de 22 ans a été mis en examen et placé en détention, sur décision du parquet de Blois. Ce dimanche, un communiqué de la juridiction indique que le ressortissant tchétchène était soupçonné d’apologie de l’attentat ayant visé l’enseignant Samuel Paty, le 16 octobre dernier à Conflans-Sainte-Honorine.

Dans les faits, Le Parisien rappelle que sous pseudonyme sur Twitter, le jeune homme aurait «liké» la photo montrant le professeur Samuel Paty décapité, selon le procureur de la République Frédéric Chevallier, cité par le média français. Au cours de son audition, le concerné a soutenu «ne pas en avoir le souvenir». Il a également invoqué une «incompréhension sur le sens de ses écrits». Sa mise en examen est ainsi motivée par l’«apologie d’actes terroristes aggravée par la circonstance que ces faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne».

Alors que l’homme nie être radicalisé, les perquisitions à domicile menées par les gendarmes ont permis la saisie «de nombreuses armes, cartouches et couteaux», selon Le Parisien. Les matériels informatiques saisis chez lui sont par ailleurs soumis à une analyse. La gendarmerie serait d’ores et déjà en mesure «de mettre en lumière des échanges et des écrits pouvant caractériser des actes d’apologie», a encore déclaré le magistrat de Blois.

Encore mineur en 2017, le jeune homme avait déjà été condamné pour apologie d’acte terroriste, en lien avec l’attentat qui avait visé Charlie Hebdo, en janvier 2015.