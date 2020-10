Coronavirus : 3 020 nouveaux cas au Maroc, le nombre de cas critiques totalise 743

Photo d'illustration / Ph. Alexandre Marchi - L'Est Républicain

Jusqu’à 17h ce dimanche, 3 020 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 197 481 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. Ainsi, le nombre d’infections cumulées pour 100 000 habitants atteint 543,8, indique la Direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, dans le bilan quotidien du ministère de la Santé. Le taux d’infection de ces dernières 24 heures est de 8,3 pour 100 000 habitants au niveau national.

Le Maroc a enregistré 2 823 nouvelles guérisons, portant à 163 195 le nombre total, avec un taux de rémission à 82,6%.

En revanche, le nombre de morts en 24 heures est de 46, portant le total de décès à 3 301 et le taux de létalité à 1,7%. 10 de ces décès ont été enregistrés dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, 7 à Casablanca-Settat, 7 dans l’Oriental, 5 à Béni Mellal-Khénifra, 4 à Marrakech-Safi, 4 à 6 à Fès-Meknès, 3 à Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, 3 à Drâa-Tafilalet, 2 à Souss-Massa, et 1 à Laâyoune-Es Sakia El Hamra.

Le Maroc compte désormais 30 985 cas actifs sous traitement. Le nombre de patients en état critique arrive à 96, des dernières 24 heures, grimpant à 743 au total. 41 parmi eux sont sous intubation et 431 sous ventilation. Ainsi, le nombre de lits de réanimation destinés aux unités spéciales covid-19 est occupé à hauteur de 32,33%.

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, Casablanca-Settat vient en premier, avec 1 090 cas : 690 à Casablanca, 103 à Mohammedia, 82 à Settat, 65 à Nouceur, 53 à El Jadida, 37 à Berrechid, 33 à Benslimane, 20 à Médiouna et 7 à Sidi Bennour. Vient ensuite Rabat-Salé-Kénitra, avec 726 cas : 170 à Skhirat-Témara, 163 à Salé, 151 à Kénitra, 80 à Rabat, 73 à Sidi Slimane, 45 à Khémisset et 44 à Sidi Kacem.

L’Oriental suit avec 270 cas : 125 à Oujda-Angad, 44 à Jerada, 35 à Nador, 30 à Taourirt, 18 à Guersif, 17 à Berkane et 1 à Figuig. Souss-Massa compte pour sa part 227 cas : 108 à Agadir Ida Ou Tanane, 61 à Inezgane Aït Melloul, 38 à Taroudant, 15 à Tiznit et 5 à Chtouka Aït Baha. Tanger-Tétouan-Al Hoceïma suit avec 216 infections en 24 heures : 80 à Tétouan, 46 à Tanger-Assilah, 33 à M’diq-Fnideq, 20 à Ouezzane, 18 à Al Hoceïma, 18 à Larache et 1 à Chefchaouen.

Marrakech-Safi a enregistré quant à elle 148 nouveau cas : 112 à Marrakech, 17 à Youssoufia, 12 à Chichaoua, 5 à Essaouira et 2 à Rehamna. A Beni Mellal-Khénifra, 106 cas ont été confirmés : 34 à Fqih Bensalah, 30 à Azilal, 21 à Béni Mellal, 18 à Khouribga et 3 à Khénifra.

La région de Drâa-Tafilalet a identifié 105 nouvelles infections : 37 à Errachidia, 33 à Tinghir, 19 à Ouarzazate, 14 à Midelt et é à Zagora. Laâyoune-Es Sakia El Hamra a identifié pour sa part 54 nouveaux cas : 45 à Laâyoune et 9 à Es-Semara. Guelmim-Oued Noun a recensé 35 infections : 14 à Tan Tan, 10 à Sidi Ifni, 7 à Guelmim et 4 à Assa-Zag.

Fès-Meknès en a compté 33 : 13 à Fès, 12 à Meknès, 6 à Sefrou et 2 à Taza. Enfin, Dakhla-Oued Ed Dahab en a confirmé 10, tous à Oued Ed Dahab.