France : Arrestation d’un converti à l’islam pour apologie du terrorisme

Converti à l’islam depuis 2015, un jeune homme de 21 ans issu de Roubaix a été interpelé et placé en détention, jeudi, en attendant sa comparution le 19 novembre prochain devant le tribunal correctionnel de Lille. Vendredi, l’avocate Nora Missaoui a fait savoir à l’AFP que son client serait poursuivi pour apologie du terrorisme sur Internet.

L’interpellation est survenue trois jours après la décapitation du professeur d’histoire-géographie Samuel Paty. Mais Me Nora Missaoui a précisé à l’AFP que l’homme était poursuivi «pour des publications sur internet, antérieures à août 2020» et liée à une propagande jihadiste et pro-talibans.

Elle a expliqué ainsi que l’arrestation était survenue dans le contexte des opérations policières menées depuis lundi dernier, contre des proches et des militants islamistes.