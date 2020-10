Nouveaux consulats à Dakhla : Le Polisario réagit, l’Algérie encore muette

Le Polisario a fini par réagir à l’ouverture, le 23 octobre, à Dakhla des consulats généraux de la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale et le Burkina Faso. Dans un communiqué publié ce samedi 24 octobre, le Front «condamne dans les termes les plus forts cet acte illégal et le considère comme un acte hostile visant à saper la souveraineté de la RASD».

Le mouvement séparatiste a avancé que ces inaugurations de représentations diplomatiques à Dakhla et Laâyoune constitueraient une «violation de la Charte de l’Union africaine, notamment ces principes liés au respect des frontières existant lors de l'accession à l'indépendance et à l'interdiction de l'usage ou de la menace de recourir à la force entre les États membres de l'Union et de la non-ingérence de tout État membre dans les affaires intérieures d'un autre pays», ajoute la même source.

Si le Polisario a communiqué sa position sur ce sujet, l’Algérie observe encore le silence. Lors de la précédente vague d'ouverture de consulats, Alger s'était montrée plus réactive que le Front.