Libye : Après Al Mechri, le président du Parlement de Tobrouk au Maroc

Le Maroc accueille, de nouveau, les deux principaux protagonistes de la crise libyenne. Après la visite de Khaled Al Mechri, le président du Haut Conseil d’Etat libyen, Nasser Bourita a reçu ce samedi 24 octobre Aguila Saleh, le président du Parlement de Tobrouk.

A l’issue de ces entretiens avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Saleh a couvert d'éloges «les efforts consentis par Rabat en vue d’un dénouement à la crise libyenne», rapporte la chaîne saoudienne Al Arabiya.

Le président a tenu à préciser que «le Maroc n’a aucune responsabilité dans le retard de la solution à la crise, la responsabilité incombe plutôt aux personnes qui ne sont pas parvenues à appliquer les accords de Skhirat».

Salah s’est félicité, par ailleurs, des «compromis» politiques conclus en septembre et octobre à Bouznika, portant sur le partage des sept postes souverains, conformément à l’article 15 de l’accord de Skhirat.

عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، يؤكد من #الرباط ان المملكة المغربية وفرت كل فرص الحل السياسي ويصرح: "نتطلع إلى لقاءات أخرى للدفع بالملف الليبي والليبيون يستبشرون خيراً".@MarocDiplo_AR pic.twitter.com/AEE01Q8uw0 — 2M.ma (@2MInteractive) October 24, 2020

De son côté, le chef de la diplomatie marocaine a souligné que la visite du président du Parlement Tobrouk au royaume «s’inscrit dans le cadre des contacts constants avec les frères en Libye», indiquant que Rabat est à l'écoute de «tous les Libyens» et leur apporte «tout le soutien possible».



Nasser Bourita a souligné que «le dialogue interlibyen à Bouznika, dans sa forme et sa philosophie, constitue un développement qualitatif car il s'est déroulé entre les Libyens sans aucune ingérence». Le ministre des Affaires étrangères a saisi l'occasion pour saluer le cessez-le-feu, annoncé le vendredi 23 octobre à Genève, à l’issue de la réunion 5+5 de représentants militaires de l’Ouest et de l’Est.

Pour mémoire, Khaled Al Mechri et Aguila Saleh avaient effectué deux visites à Rabat fin juillet. La réunion tant attendue entre les deux hommes pour signer l’accord sur le partage des sept postes souverains, se fait cependant attendre.