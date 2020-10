Attentat de Conflans : Le CFCM rend hommage à l’enseignant Samuel Paty

Le bureau du Conseil français du culte musulman (CFCM) ainsi que les représentants des fédérations musulmanes ont rendu hommage, vendredi, à l’enseignant Samuel Paty, décapité le 16 octobre près du collège du Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine par un terroriste de 18 ans. A l’occasion de la prière collective du vendredi, les représentants musulmans se sont rendus à l’établissement où enseignait le professeur, pour se recueillir en sa mémoire et déposer une gerbe de fleurs.

«C’était aussi l’occasion de rendre un vibrant hommage au corps enseignant investi d’une mission noble, celle d’éduquer et de transmettre des valeurs et du savoir aux enfants de la République et faire d’eux des citoyens libres et responsables», a indiqué le Conseil, dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

La veille, le CFCM avait «appelé les imams de France à avoir une pensée particulière en la mémoire de Samuel Paty, de sa famille, de ses élèves et de ses collègues et de dénoncer les promoteurs de la haine dont l’idéologie et les actes sont la trahison de tout ce qui est sacré et en premier lieu la vie humaine».

Le 1e novembre prochain, la commission de prévention contre le radicalisme au sein du CFCM devra se réunir en plénière. L’objectif sera d’élaborer un plan de lutte contre toutes les formes de radicalisme et d’extrémisme à même d’immuniser la jeunesse française face à la propagande des prêcheurs de la haine et de la division».