Coronavirus : 4 045 nouveaux cas au Maroc, le nombre de cas actifs dépasse 30 000

Jusqu’à 17h ce samedi, 4 045 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 194 461 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. Ainsi, le nombre d’infections cumulées pour 100 000 habitants atteint 535,5, indique la Direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, dans le bilan quotidien du ministère de la Santé. Le taux d’infection de ces dernières 24 heures est de 11,1 pour 100 000 habitants au niveau national.

Le Maroc a enregistré 3 197 nouvelles guérisons, portant à 160 372 le nombre total, avec un taux de rémission à 82,5%.

En revanche, le nombre de morts en 24 heures est de 50, portant le total de décès à 3 255 et le taux de létalité à 1,7%. 17 de ces décès ont été enregistrés dans la région de Casablanca-Settat, 9 à Rabat-Salé-Kénitra, 6 à Fès-Meknès, 4 à Marrakech-Safi, 4 à Khénifra-Béni Mellal, 3 dans l’Oriental, 3 à Souss-Massa, 2 à Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, 1 à Drâa-Tafilalet et 1 à Laâyoune-Es Sakia El Hamra.

Le Maroc compte désormais 30 834 cas actifs sous traitement. Le nombre de patients en état critique est de 43, ces dernières 24 heures, soit 699 au total. 42 parmi eux sont sous intubation et 369 sous ventilation.

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, Casablanca-Settat vient en premier, avec 2 128 cas : 1 570 à Casablanca, 138 à Nouaceur, 90 à Settat, 87 à Mohammedia, 87 à Berrechid, 74 à Médiouna, 60 à El Jadida, 18 à Benslimane et 4 à Sidi Bennour. Vient ensuite Rabat-Salé-Kénitra, avec 470 cas : 153 à Salé, 118 à Kénitra, 87 à Skhirat-Témara, 68 à Rabat, 19 à Sidi Kacem, 14 à Khémisset et 11 à Sidi Slimane.

L’Oriental suit avec 448 cas : 308 à Oujda-Angad, 52 à Nador, 33 à Berkane, 20 à Taourirt, 18 à Jerada et 17 à Figuig. Souss-Massa compte pour sa part 200 cas : 90 à Agadir Ida Ou Tanane, 51 à Taroudant, 44 à Inezgane Aït Melloul, 12 à Chtouka Aït Baha et 3 à Tiznit. Marrakech-Safi a enregistré quant à elle 193 nouveau cas : 135 à Marrakech, 17 à Essaouira, 16 à Youssoufia, 9 à Kelâa des Sraghna, 8 à Chichaoua, 7 à Rehamna et 1 à Safi.

Tanger-Tétouan-Al Hoceïma suit avec 191 infections en 24 heures : 73 à Tanger-Assilah, 59 à Tétouan, 25 à Al Hoceïma, 21 à Larache, 12 à M’diq-Fnideq et 1 à Ouezzane. A Beni Mellal-Khénifra, 150 cas ont été confirmés : 41 à Khouribga, 38 à Fqih Bensalah, 36 à Khouribga, 20 à Khénifra et 15 à Azilal.

La région de Drâa-Tafilalet a identifié 82 nouvelles infections : 40 à Errachidia, 15 à Ouarzazate, 13 à Midelt, 8 à Tinghir et 6 à Zagora. Fès-Meknès en a compté 77 : 17 à Fès, 17 à Taza, 14 à Meknès, 10 à Sefrou, 8 à Ifrane, 4 à Taounate, 3 à El Hajeb, 2 à Boulemane et 2 à Moulay Yacoub.

Laâyoune-Es Sakia El Hamra a identifié pour sa part 48 nouveaux cas : 31 à Laâyoune, 15 à Es-Semara et 2 à Boujdour. Guelmim-Oued Noun a recensé 39 infections : 30 à Guelmim, 5 à Sidi Ifni et 2 à Tan Tan. Enfin, Dakhla-Oued Ed Dahab en a confirmé 19, tous à Oued Ed Dahab.