Casa-Settat : Les sociétés du secteur privé invitées à privilégier le télétravail

Le Wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Said Ahmidouch, a incité, samedi, les sociétés du secteur privé à privilégier le télétravail, dans le sillage des efforts visant à enrayer la diffusion du nouveau coronavirus (Ciovid-19). Un communiqué de la Wilaya a été rendu public au lendemain de la décision gouvernementale stipulant une série de mesures supplémentaires pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus dans la région.

Les entreprises «se doivent également de veiller à faire respecter les mesures de précaution sur les lieux de travail et à l'intérieur des unités de production, tout en poursuivant à observer les mesures préventives appropriées comme la mesure de température, l’utilisation des masques de protection, la mise à disposition des désinfectants et la distanciation physique».

La décision a été prise «suite à la coordination et à la concertation avec la Confédération Générale des Entreprises du Maroc et dans le cadre du renforcement des dispositions préventives destinées à protéger la santé des citoyens durant cette période marquée par l’augmentation du nombre des contaminations».

Le Wali de la région avait appelé, vendredi, les administrations, les établissements publics et les collectivités territoriales à passer au télétravail, tout en veillant à la continuité du service public et des prestations fournies aux citoyens.

Le gouvernement avait décidé une batterie de mesures au niveau du Grand Casablanca (préfectures de Casablanca et de Mohammadia et provinces de Nouaceur, et Mediouna) et des provinces de Berrechid et de Benslimane, à partir du dimanche 25 octobre à 21H00 pour quatre semaines, en vue d'endiguer la diffusion du virus.