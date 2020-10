En bloquant El Guerguerate, le Polisario menace les intérêts des Mauritaniens

Le blocage du passage d'El Guerguerat se poursuit provoquant l'inquiétude à l'ONU, au Maroc, mais aussi de l'autre côté de la frontière en Mauritanie. Le nouvel homme fort au Polisario a commenté à sa manière cette nouvelle provocation. «Ce n’est pas une manœuvre tactique, mais une action populaire et spontanée (…) Ce n’est pas une escalade soudaine, mais plutôt une lutte normale menée par des militants», a estimé Abdellah Lahbib Bellal, «ministre à la sécurité» et chef des renseignements, dans une interview accordée à un média à Nouakchott Alakhbar.

Eludant les répercussions économiques d’une fermeture prolongée du passage frontalier sur l’économie mauritanienne, il a préféré insister avec emphase sur les intérêts communs des Mauritaniens et Sahraouis, «un seul et même peuple».

«L’intérêt de la Mauritanie est dans l’établissement de la République arabe sahraouie démocratique et d’avoir des relations avec elle. Des relations de bon voisinage (…) Et c'est là où réside l'intérêt mauritanien et l'intérêt sahraoui.» Abdellah Lahbib Bellal

Mission : Rassurer la Mauritanie

La sortie d’Abdellah Lahbib Bellal est essentiellement destinée à rassurer les milieux économiques à Nouakchott et Nouadhibou qui commencent à s’inquiéter de l’impact de la nouvelle aventure du Polisario sur les prix des fruits et légumes.

«Ce samedi, les prix ont commencé à grimper sur le marché local. Après quatre jours de blocage d’El Guerguerate, une baisse des stocks des produits est enregistrée. La spéculation de grands commerçants peut également expliquer cette inflation», nous confie Mohamed Cheikh Lamine le directeur du site d’information mauritanien anbaa.info.

«Parallèlement à cette interview du responsable du Polisario, j’ai noté une forte campagne de groupes pro-Polisario sur les réseaux sociaux, réprenant les éléments de langage martelés par Lahbib Bellal. L’objectif étant toujours de garantir une neutralité de Nouakchott sur cette question.» Mohamed Cheikh Lamine

Mais quelle est la marge de manœuvre des autorités mauritaniennes si la fermeture du passage d’El Guerguerate se prolonge ? Face à l'inéluctable hausse des prix et une potentielle pénurie de certains produits alimentaires, Mohamed Cheikh Lamine invite son gouvernement à «défendre en priorité les intérêts des Mauritaniens».

«Il est temps que l’exécutif à Nouakchott intervienne pour garantir l’approvisionnement du marché local en fruits et légumes. Il faut rappeler que la quasi totalité de ces produits alimentaires proviennent du Maroc». Et de préciser que «la Mauritanie a des cartes en main pour pousser le Polisario de lever le blocage». Le journaliste mauritanien cite ainsi une possible révision des facilités douanières accordées aux Sahraouis des camps de Tindouf depuis le début des années 1980.

Abdellah Lahbib Bellal maintiendra-t-il le bras de fer au poste frontière ou bien Brahim Ghali viendra siffler la fin de la partie ?