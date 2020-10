Diaspo #165 : Mahjoub Bayassine, le numérique au service de la réinsertion socio-économique

L’école occupe une place centrale dans l’enfance tumultueuse de Mahjoub Bayassine. Issu d’une famille sahraouie, de la tribu des Aït Yassine, dans la région de Guelmim-Oued Noun, il se rappelle d’heureuses années d’enfance, avant de s’installer à Agadir.

Chamelier à l’origine, son père ouvre une boucherie qui fidélise rapidement des clients venus de partout. Son enseigne devient une référence au niveau local, ce qui lui a permis d’améliorer la situation financière de son ménage. Il décide même d’acheter un appartement. Mais peu après, le drame. Le père est emporté par un cancer.

Du jour au lendemain, Mahjoub Bayassine, ses frères et sa mère se retrouvent sans le sou. Ils abandonnent l’appartement pour s’installer dans le magasin qui a servi de boucherie. «Nous avons vécu dans cette petite boutique dans des conditions difficiles, d’autant plus que nous n’avions pas d’intimité», se rappelle le Franco-marocain.

L’école comme bouée de sauvetage

Mais face aux épreuves de la vie, sa mère a su garder fierté et dignité, transmettant ces valeurs à ses enfants et faisant tout pour qu’ils suivent leurs études.

«L’école a été ma bouée de sauvetage et tout revient à ma mère, à qui je rends hommage ; elle s’est battue pour un avenir meilleur pour ses enfants. Elle n’a jamais été à l’école, mais elle veillait chaque jour à ce qu’on ait appris quelque chose de nouveau.»

Elève brillant, Mahjoub Bayassine réussi à décrocher une bourse de mérite octroyé par l'Etat marocain pour poursuivre ses études supérieures en France. Même à des milliers de kilomètres du Maroc, Mahjoub avait l'esprit captivé par la situation de sa mère et ses frères. «J’avais 500 dirhams, j’en envoyais 100 à ma famille et je faisais avec ce qui me restait», se rappelle-t-il avec sourire aujourd’hui.

Un enseignement novateur pour tirer les jeunes de la marginalisation

Après sa licence en physique, Mahjoub Bayassine créé une société en informatique à Paris. Il donne aussi des cours du soir en Seine-Saint-Denis «par choix», dit-il, convaincu que «c’était là-bas, dans des quartiers dits difficiles, qu’on a réellement quelque chose à offrir en tant qu’enseignant».

Face à des élèves portés sur la formation technique, il devait trouver des approches pédagogiques novatrices afin de susciter leur intérêt pour des cours de mathématiques ou de physique. «Je comprenais aussi leur sentiment d’injustice de se retrouver dans un lycée professionnel, juste parce qu’ils ne sont pas nés avec une cuillère en or dans la bouche, certains auraient très bien pu suivre l'enseignement général», nous confie Mahjoub, qui a réussi à impliquer sa classe en adoptant une approche plus participative dans l’apprentissage.

«Un jour j’ai eu une visite du proviseur qui a été étonné de ma façon d’enseigner», se rappelle-t-il, indiquant que le responsable ne voyait pas d’un bon œil une approche pédagogique différente des normes académiques. Pourtant, elle a porté ses fruits et les élèves de Mahjoub ont progressé.

Son DEA en Informatique et intelligence artificielle en poche, il créé une nouvelle entreprise en partenariat avec la Générale des eaux. De nombreux projets en informatique démarrent avec les filiales du groupe mais aussi au Maroc. Dans les années 1990, il développe ainsi le premier service Minitel pour le royaume avec le 3615 Maroc.

Digital France School, projet d’une nouvelle vie

En 2017, Mahjoub Bayassine se confronte à une nouvelle épreuve de la vie, qui aura été déterminante, après celle du décès de son père. Admis en urgence au centre de cardiologie, l’état de ses artères est inquiétant, et son pronostic vital est engagé. L’opération de triple pontage coronarien sera un succès, son chirurgien l’appelle le miraculé.

Au cours de la longue convalescence, Mahjoub Bayassine veut donner un nouveau sens à sa vie. Il se rappelle que «les meilleures années de [sa] vie» étaient celles où il transmettait le savoir aux jeunes et enseignait auprès d’élèves en difficulté d’apprentissage.

C’est ainsi que sur son lit médical, il donne naissance à Digital France School, conçue comme un projet pédagogique novateur pour «accompagner les besoins techniques en compétences des entreprises de nouvelles technologies».

Pourtant, au départ, peu d’acteurs de l’insertion professionnelle le suivent dans cette voie. «Pôle emploi m’a dit qu’ils ne croyaient pas en ce projet de formation», se souvient-il. Contre vents et marrées, Majhoub Bayassine emploie ses moyens pour mettre en place une formation gratuite, reconnue aujourd’hui par l’Etat français comme «titre professionnel niveau BAC+2», bien qu’elle ne soit pas spécialement destinée à des titulaires de baccalauréat. En ce mois d’octobre, il vient d'ailleurs de remporter le Trophée de l’engagement sociétal pour l’inclusion dans l’emploi.

«L’une des plus grandes fiertés de ce projet est que nous avons réussi, l’année dernière, à former un jeune de moins de 18 ans. Il a refusé toutes les propositions de recrutement qui lui ont été faites après cette formation car il a décidé de poursuivre en master à l’université.»

Le Maroc toujours aussi présent

Face au succès rapide de Digital France School à Cergy, Mahjoub Bayassine envisage de mettre en place des formations de niveau BAC+3. Il prépare même une version marocaine de son école à Guelmim, avec le soutien de la Fondation Ali Bouaida et la Mairie de Cergy.

L’école à Guelmim n’est qu’une étape pour la Digital Sahara School, puisqu’il ambitionne d’en créer à Dakhla, Laâyoune ou encore Ouarzazate. De la région parisienne aux provinces sahariennes, Mahjoub Bayassine suit sa vision au service de l’employabilité des jeunes sortis trop tôt de l’école. Regonfler leur «capabilité» au sens de l’économiste indien Amartya Sen, et leur redonner de l’estime de soi pour une meilleure insertion dans la société, tel est le rocher de Sisyphe que porte Mahjoub Bayassine avec humilité et dévouement.