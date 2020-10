Paraguay : Trois corps de Marocains découverts dans un conteneur en provenance de Serbie

Trois corps sans vie de ressortissants identifiés comme étant marocains ont été découverts dans un conteneur transportant des engrais, trouvé dans le quartier de Santa María à Asunción (Paraguay). En provenance de Serbie, la cargaison contient au moins sept dépouilles au total, dont l’une serait de nationalité égyptienne.

Vendredi, le médecin légiste Pablo Lemir a déclaré à la presse que les dépouilles étaient toujours en cours d’identification. Cette opération pourrait prendre du temps, vu l’état de décomposition avancée des corps, dont certains commençaient à se réduire en squelettes.

Dr. Lemir a précisé en effet qu’il s’agissait d’une «affaire complexe», d’autant plus qu’en raison du mouvement du conteneur, «des pièces et des éléments se sont entremêlés», obligeant l’équipe légiste à effectuer «un travail de puzzle pour assembler les corps et identifier les os correspondant à chacun des individus».

Selon Pablo Lemir, qui a relevé la présence de documents d’identité des ressortissants jusque-là confirmés, un des Marocains serait âgé de 19 ans et le second aurait 37 ans. Le jeune homme de nationalité égyptienne aurait 19 ans également. Le médecin légiste a déclaré ainsi qu’une partie du travail consistait à contacter les ambassades des pays, notamment celle de l’Egypte à Montevideo, faute de représentation officielle au Paraguay.

Cette enquête d’envergure se fera en collaboration de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), qui devra constituer un dossier à partager avec la Serbie, le Maroc, l’Egypte et éventuellement d’autres pays de la région, en fonction de l’avancement des identifications des autres dépouilles.

Les premières hypothèses indiqueraient que ces personnes seraient décédées par manque d’oxygène, d’eau et de nourriture dans le conteneur, après avoir été oubliés dedans. Depuis la Serbie, la cargaison est partie le 22 juillet dernier, pour arriver au port de Terport de Villeta le 19 octobre.