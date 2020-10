Ryanair annonce la reprise de ses opérations au Maroc dès ce dimanche  

La compagnie aérienne européenne Ryanair a dévoilé, ce vendredi, ses opérations pour l'hiver 2020/2021 au Maroc, avec la poursuite de la reprise du trafic entre le royaume et l’Europe.

«Cet hiver, Ryanair rétablira un total de 58 vols hebdomadaires sur 45 lignes vers la Belgique, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal, à partir du 25 octobre 2020», indique un communiqué de la compagnie aérienne, parvenu à Yabiladi.

«Avec la levée des restrictions de voyage, les Marocains peuvent désormais planifier une escapade hivernale bien méritée en Europe aux tarifs les plus bas et avec un nouvel ensemble de mesures sanitaires que Ryanair a déployées pour protéger ses clients et ses équipages», indique le communiqué. Ce dernier ajoute que «les consommateurs européens peuvent également désormais visiter ce magnifique joyau d'Afrique du Nord en se rendant à Agadir, Essaouira, Fès, Nador, Oujda, Marrakech, Rabat et Tanger».

Ryanair a lancé une offre spéciale avec des tarifs disponibles à partir de 109 dirhams seulement pour voyager à partir du 25 octobre 2020 et disponible à la réservation jusqu'à minuit, uniquement sur le site de la compagnie.