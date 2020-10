Crise sanitaire & économique : Fitch rétrograde la notation du Maroc à BB+

L’agence de notation Fitch Ratings a rétrogradé, ce vendredi, la notation d'émetteur à long terme par défaut de devises étrangères de BBB- à BB+, avec des perspectives stables pour le Maroc.

Dans sa note d’information, l’agence évoque «l’impact sévère de la pandémie de coronavirus sur l'économie marocaine et les finances publiques et extérieures».

«Une baisse des recettes fiscales et une contraction historiquement importante du PIB entraîneront une hausse sensible de la dette publique, tandis que le coup porté à l'industrie et au tourisme entraînera une aggravation significative du déficit du compte courant et de la dette extérieure nette à partir de niveaux déjà élevés.»