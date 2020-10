Nador : L'école Lope de Vega fermée après trois cas confirmés de Covid-19 chez des élèves

L'école espagnole Lope de Vega située à Nador fermera pour la deuxième fois ses portes, pendant deux semaines, après que trois étudiants ont été testés positifs au coronavirus.

Le 22 septembre, les cours avaient déjà été suspendus pendant 14 jours après deux infections Covid-19 parmi ses enseignants, rappelle le média espagnol Melilla Hoy.

En effet, les parents des élèves ont reçu un message sur leurs téléphones portables, dans l'après-midi du jeudi, annonçant que l'école ferme et que les cours continueront à être dispensés en ligne dès ce vendredi.

«Bien que l'école dépende du gouvernement espagnol, elle est concernée par le protocole sanitaire marocain qui est plus stricte lors de l'ordonnance de fermeture des centres éducatifs, confinant une école entière lorsqu'il y a deux enseignants positifs en même temps ou trois dans le cas des élèves», rappelle le média.

Ce dernier note que l’infection a été confirmée cette semaine chez un élève du primaire, un autre du secondaire et troisième en dernière année du baccalauréat, testés positifs par tests PCR.

L’école espagnole compte plus d'un millier d'élèves, de la maternelle au lycée, et accueille des élèves espagnols et marocains, avec un programme du ministère espagnol de l'Éducation, complété par un programme de langue, d’histoire et de culture arabes du Maroc.