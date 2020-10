Coronavirus, asthme et allergie respiratoire… Comment faire la différence ?

En cette période d’automne, alors que les cas positifs au coronavirus ne cessent d’augmenter, certains Marocains confondent parfois une infection Covid-19 avec certains symptômes allergiques. En effet, dans les deux cas, les manifestations se présentent comme une réaction immunitaire de l'organisme, inappropriée pour le cas des allergies mais «naturelle» pour le cas du SARS-CoV-2.

«L’allergie respiratoire est déclenchée par un allergène, c’est-à-dire qu’il existe un facteur la provoquant. Le plus souvent, il s’agit soit d’un facteur se trouvant dans le foyer du patient, comme la poussière et donc les acariens, soit dans l’air comme le pollen qu’on retrouve en printemps ou en automne», nous explique Dr Mohamed Zizi, pneumo-allergologue et cardiologue à Casablanca.

Allergie et infection au SARS-CoV-2, quels symptômes ?

Selon le praticien, les signes cliniques entre ce type d’allergie et le coronavirus restent différents. «Souvent, en cas d’allergie, il n’y a pas de fièvre. De plus, l’allergie respiratoire n’affecte pas l’état général alors que pour le coronavirus, il y a souvent une fatigue intense», indique-t-il.

«Les allergies peuvent avoir des manifestations au niveau du nez, ce qu’on appelle les rhinites allergiques. Elles peuvent aussi survenir au niveau des yeux, soit les conjonctivites allergiques ou encore au niveau des brosses, ce que nous appelons l’asthme», détaille de son côté le professeur en pneumologie et allergologie respiratoire, Abdallah El Meziane.

«S’il s’agit d’une personne déjà connue comme présentant ce type d’allergies, elle est alors habituée à présenter des symptômes. Ces symptômes peuvent aussi apparaître à l’exposition de l’allergène et normalement, si elle est suivie par un médecin, ces symptômes sont maîtrisés par le traitement.» Dr Abdallah El Meziane

Toutefois, si cette allergie n’est pas traitée et arrive dans les voies respiratoires, elle peut «donner une toux qui peut être confondue avec le coronavirus», bien que «les premiers signes, entre l’allergie respiratoire et le coronavirus, restent diamétralement opposés», alerte le docteur Mohamed Zizi.

En effet, pour le cas des viroses en général, soit les maladies provoquées par un virus se propageant dans l'organisme, «les patients peuvent présenter des courbatures, des maux de têtes, des sensations de fièvre, une gorge sèche ou très irritée et décrivent parfois des sensations de poitrines serrées», indique le docteur Abdallah El Meziane.

Et contrairement à une personne consciente de son allergie et suivant un traitement, «le problème peut se poser lorsqu’une personne présente des symptômes pour la première fois», reconnait le médecin, qui conseille de «ne pas banaliser ou croire qu’il s’agit d’une simple allergie sans consulter».

Les choses peuvent se compliquer en cas d’asthme

Le coronavirus peut-il aggraver une allergie ou un asthme ? «Les différentes statistiques constatées depuis le début de la pandémie indiquent qu’il y a peu d’asthmatiques, comparés aux autres pathologies, comme les problèmes cardiovasculaires et le diabète», note le professeur Abdallah El Meziane. «Cela ne veut pas dire qu’ils sont protégés», insiste l’expert en maladies respiratoires.

Dr. Mohamed Zizi explique que «pour les gens patients souffrant d’une allergie respiratoire sans asthme, l’infection au coronavirus ne diffèrera pas de celle constatée chez les autres patients sains». «Les symptômes qu’ils vont ressentir et les complications qui peuvent survenir seront les mêmes», ajoute-t-il, sans écarter le fait que le coronavirus peut s’avérer comme facteur de risque pour cette catégorie de patients.

«Pour les patients souffrant d’asthme, le coronavirus risque d’aggraver leur état de santé et pourront souffrir de crises importantes. Etant donné qu’ils souffrent d’une insuffisance respiratoire due à leur asthme, cela peut être majoré par le coronavirus.» Dr Mohamed Zizi

Pour le praticien, «seul le médecin peut différencier ce qui est une crise d’asthme de la maladie du coronavirus». «Nous avons des examens complémentaires qu’on fait, comme la radio thoracique, les explorations fonctionnelles respiratoires, les analyses biologiques et également le scanner qui nous orientent soit vers une exacerbation de l’asthme ou au contraire, un cas de covid-19», ajoute-t-il.

«Actuellement, il faut d’abord suspecter un cas de coronavirus, car le SARS-CoV-2 circule beaucoup plus que les autres virus. Ainsi, à chaque fois qu’une personne présente une oppression thoracique ou une respiration difficile, il faut qu’elle consulte un médecin», insiste son collègue Dr. Abdallah El Meziane qui avertit que tout retard peut compliquer davantage l’état du patient.