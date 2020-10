Maâti Monjib et des membres de sa famille convoqués par la BNPJ

L’historien et militant Maâti Monjib. / Ph. AICPress

L’historien et militant Maâti Monjib a annoncé ainsi que des membres de sa famille ont été convoqués, cette semaine, par la Brigade nationale de la police judiciaire de Casablanca.

«Ma sœur ainée, 70 ans, illettrée, démunie et malade est convoquée aujourd’hui par la police politique pour faire pression sur moi. Elle doit aller loin de chez elle pour les rencontrer à Casablanca alors que la loi lui garantit d’être entendue s’il le faut dans la circonscription de son domicile», a indiqué l’ancien président du Centre Ibn Rochd d’études et de communication, sur sa page Facebook. Et d’ajouter qu’il s’agit du quatrième membre de sa famille à être convoqué par la police.

Mercredi, Maâti Monjib a déclaré qu’il a reçu une convocation de la BNPJ pour comparaître à Casablanca, dénonçant le fait d’avoir déjà été entendu, lundi, à Rabat. «J'ai refusé bien sûr car je suis fatigué et parce que j'ai une autre convocation aujourd’hui du tribunal de Rabat pour comparaître pour la vingt et unième fois dans le cadre du dossier de "l’atteinte à la sécurité intérieur de l'Etat"», a-t-il ajouté.

Début octobre, l’historien et militant a entamé une grève de la faim pour dénoncer ce qu’il considère comme «harcèlement policier et judiciaire» contre lui et sa famille.

Mercredi 7 octobre, le procureur du roi près le tribunal de première instance de Rabat a annoncé qu’une enquête préliminaire concernant Maâti Monjib et des membres de sa famille a été ouverte suite à une saisine reçue par le parquet général de la part de l’Unité de traitement du renseignement financier (UTRF) qui comprend des données sur des faits susceptibles de constituer une infraction de blanchiment de capitaux.