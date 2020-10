Maroc : Le ministère des Habous veille sur la préservation d'édifices patrimoniaux

Le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Taoufiq, a affirmé, jeudi à Rabat, que son département était responsable de la préservation de milliers d'édifices patrimoniaux.

Il s'agit notamment de 840 mosquées historiques, 6 500 zaouïa et mausolées, 330 bains-maures, 250 hôtels de commerce et des écoles.

Le ministre s'exprimait dans une allocution en ouverture d’un colloque sur la préservation du patrimoine national et sa référence pour la restauration, organisé par la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat.

Le ministère a notamment veillé sur la restauration de 77 mosquées, soit 70% des grandes mosquées historiques du pays, 45 zaouïa et mausolées et 8 écoles. Ces deux dernières décennies, l'investissement du ministère à cet effet s'est estimé à plus de 800 millions de dirhams.

Le ministre a souligné que son département suit cinq processus dans la préservation du patrimoine bâti, à savoir les statistiques, l'identification et la description, qui comprend la collecte de documents et de données, l'évaluation de l'importance et la détermination de la préséance sur la base de l'expérience.

Il s’agit aussi de l'approvisionnement des services locaux en feuilles de route destinées à préserver le cachet historique du monument concerné, l'évaluation périodique de l'état des bâtiments patrimoniaux dans l'optique du besoin d'intervention, la réalisation des études nécessaires à travers une première conception, puis un avant-projet, suivi d’un projet technique détaillé et des plans de mise en œuvre.

L'intervention prend en compte l'utilisation de matériaux traditionnels similaires à ceux utilisés initialement, le renvoi des éléments endommagés à leur état d'origine, la préservation des éléments détériorés dont l'état initial est inconnu dans le présent du monument, le soutien des édifices qui doivent être soutenus et le renforcement des éléments menaçant ruine, l'utilisation des techniques et méthodes traditionnelles dans la construction, la teinture et le scellement des surfaces, a relevé le ministre.

De référant à la charte de Venise sur les principes d'intervention dans le patrimoine bâti, il a souligné que le problème de la restauration ne dépendait pas de la simple expertise manuelle dont regorge le Maroc, mais aussi de la formation moderne en restauration et l'expérience scientifique en matière des matériaux de construction.