Maroc : Najlae Benmbarek, une journaliste à la tête de la diplomatie publique

Najlae Benmbarek, directrice de la Diplomatie publique et des acteurs non étatiques au MAECI / DR

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.

Parmi ces nominations, celle de Najlae Benmbarek, au poste de directrice de la Diplomatie publique et des acteurs non étatiques au sein du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.

Elle quitte ainsi son poste de conseillère en diplomatie publique à l’ambassade du Royaume du Maroc à Londres. Elle avait auparavant géré la communication de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) mais aussi du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE).

Avant cela, la diplômée de l’Institut de journalisme de Rabat, de l’université de Strasbourg et de l’université de Berkeley, en Californie, s'est fait un nom dans le journalisme. Après un passage en presse écrite, elle a travaillé à 2M en tant que reporter puis présentatrice de l’émission Grand Angle. Elle a ainsi remporté le Prix international du documentaire et du reportage méditerranéen à Marseille, en 2009, ainsi que deux prix CNN Afrique pour le meilleur reportage du continent.