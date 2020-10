Le vaccin chinois au centre d’un autre appel téléphonique entre Bourita et Wang Yi

Le ministre marocain des Affaires étrangères a eu, ce jeudi 22 octobre, une conversation téléphonique avec son homologue chinois. L’entretien a essentiellement porté sur le vaccin anti-Covid 19, indique l’agence de presse officielle en Chine.

A cette occasion, Wang Yi a réaffirmé à Nasser Bourita que son pays et le royaume «entretiennent une profonde amitié et une solide confiance mutuelle». Wang a rappelé l’entretien téléphonique, du 31 août, entre le roi Mohammed VI et le président Xi Jinping. Un échange ayant porté justement sur «le partenariat entre les deux pays dans la lutte contre la Covid-19», indiquait alors un communiqué du cabinet royal.

Wang a confié à Bourita que Rabat et Pékin sont appelées à «continuer à améliorer la communication, bien mettre en œuvre l'important consensus atteint entre les deux chefs d'État, élargir la coopération mutuellement bénéfique à tous les niveaux et promouvoir le partenariat stratégique Chine-Maroc en vue de parvenir à un plus grand développement dans l'ère de l’après-Covid-19».

Pour sa part Nasser Bourita a souligné que «le royaume apprécie sincèrement le fort soutien de la Chine dans la lutte du Maroc contre la pandémie et salue l'envoi d'experts médicaux par la Chine dans le pays». Et de conclure en précisant que Rabat «attend avec intérêt de renforcer davantage la coopération avec la Chine dans la lutte contre le Covid-19».

Lors du conseil des ministres du 14 octobre, le roi Mohammed VI s’était informé auprès du ministre de la Santé au sujet de l’avancement du vaccin contre Covid-19 en cours de développement par la Chine, indiquait le porte-parole du Palais royal dans un communiqué.

Pour mémoire, le Maroc et le laboratoire chinois CNBG avaient conclu, le 20 août à Rabat, deux accords de coopération en matière d’essais cliniques du vaccin anti-Covid-19.