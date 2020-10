Energies renouvelables : Mohammed VI préoccupé par les retards

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, a présidé jeudi 22 octobre une séance de travail dédiée à la stratégie des énergies renouvelables, indique le cabinet royal dans un communiqué.

«Au cours de cette séance, le Souverain a relevé un certain nombre de retards pris dans l’exécution de ce vaste projet et a attiré l’attention sur la nécessité de faire aboutir ce chantier stratégique dans les délais impartis et suivant les meilleures conditions, en agissant avec toute la rigueur requise», ajoute la même source.

«Le développement des énergies renouvelables occupe, dans le contexte actuel, un rôle central dans l’évolution de l’économie mondiale et de la transition énergétique, ce qui conforte la justesse des choix stratégiques opérés par le Royaume, sous la Haute Impulsion Royale, visant à donner à ces énergies une place majeure dans le mix énergétique national et à consacrer le rôle pionnier et reconnu qu’occupe aujourd’hui le Maroc dans ce domaine d’avenir», précise le communiqué du cabinet royal.

Ont assisté à cette réunion, le Chef du gouvernement, M. Saad Dine El Otmani, les conseillers royaux, MM. Fouad Ali El Himma et Yassir Znagui, le ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, M. Mohamed Benchaaboun, le ministre de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement, M. Aziz Rebbah, la Directrice générale de l’Office National des Hydrocarbures et des Mines, Mme Amina Benkhadra, le Président du Directoire de l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN), M. Mustapha Bakkoury, et le Directeur général de l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable, M. Abderrahim El Hafidi.

Le Maroc avait adopté en 2016 une stratégie nationale de développement durable (SNDD) qui fixe des objectifs ambitieux : 5 000 MW de solaire en 2030, un passage de la capacité éolienne de 280 MW en 2010 à 2 000 MW en 2020, soit 14 % de la capacité électrique totale.