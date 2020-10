Maroc : Projets de stockage d'énergie par Azelio et Jet Energy

La société suédoise d'énergie renouvelable Azelio a signé un protocole d'accord avec le Marocain Jet Energy, spécialisé dans la construction, l'exploitation et la maintenance de centrales photovoltaïques, pour explorer des projets de stockage d'énergie en Afrique francophone.

Selon le média Construction Week Online, «la collaboration vise une capacité d'environ 45 MW du TES.POD (la solution proposée par le Suédois, ndlr) jusqu'en 2025, avec Jet Energy comme développeur de projet». Les parties prévoient un prolongement de projets une fois les premiers projets lancés.

Après avoir coopérés pour l'installation des projets d'Azelio au Maroc, Jet Energy et Azelio s'associeront ainsi pour «développer des projets d'énergies renouvelables au Maroc en particulier, et en Afrique francophone», poursuit le média.

La collaboration vise à évaluer les projets utilisant le stockage d'Azelio ainsi que les installations solaires photovoltaïques existantes et nouvelles, pour fournir de l'électricité de manière rentable 24 heures sur 24. «Le premier projet vise 50 kWe en 2021, suivi par des installations de projets de plus grande envergure avec un total prévu de 5 MWe en 2022, 10 MWe en 2023, 15 MWe en 2024 et 15 MWe en 2025».