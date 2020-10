France : Des élèves poursuivis suite à des menaces visant une professeure

Sept mineurs ont été placés en garde à vue, lundi, à la suite de menaces visant une enseignante qui avait abordé la thématique du port du voile en France, lors d'un cours d'éducation civique sur l'égalité hommes-femmes, au lycée Pierre-Aragon de Muret, en Haute-Garonne (région Occitanie).

Selon La Dépêche, une mineure du même lycée Pierre-Aragon, a été mise en examen mardi par un juge des enfants, après que le parquet mineur de Toulouse a décidé de la poursuivre.

Les faits remontent au 9 octobre. Dans le cadre de son programme scolaire, l’enseignante a donné un cours sur l'égalité des rapports entre l'homme et la femme, évoquant le principe de laïcité et la limitation du port du voile dans l’espace public. «La polémique n’est pas partie de là mais lorsqu’elle a indiqué que l’on avait plus de droits en France qu’en Arabie Saoudite», explique une source proche du dossier. «Deux élèves ont contesté cela et ont assuré que la charia c’était mieux que la loi française.»

Le débat s'est poursuivi après la fin du cours. Une des filles, qui n'avait pas assisté à ce cours, s'est énervée et a décidé d'aller à la rencontre de l'enseignante.

Selon la plainte que la professeure a déposée le même jour, cette fille de 16 ans l'aurait «copieusement insultée», tout comme deux autres garçons scolarisés dans le lycée. «Trois élèves ont été sanctionnés par le proviseur. Une mesure d'éloignement a été mise en place concernant la fille de 16 ans», selon l'académie de Toulouse.

Les investigations menées par les enquêteurs de la brigade de recherches (BR) de la compagnie de Muret, en collaboration avec ceux de la section de recherches (SR), se sont accélérés après l'attentat dramatique de vendredi. De ce fait, sept personnes, toutes mineures, ont été convoquées pour être placées en garde à vue lundi.

A l’issue des audiences, le parquet a également décidé de présenter au juge des enfants la lycéenne de 16 ans. Elle est mise en examen pour «outrage à personne dépositaire d'une mission de service public dans un établissement scolaire» et encourt 6 mois d'emprisonnement.