Les Iles Canaries, destination de «hrig tendance» pour les Marocains sur Instagram

Loin des «routini lyawmi» (ma vie quotidienne), les migrants marocains documentent de plus en plus leur traversée clandestine vers l'Espagne sur les réseaux sociaux. Au point de faire des Iles Canaries une destination de «hrig tendance» ?

Rappelant les images diffusées, en octobre 2019, du champion marocain de taekwondo Anouar Boukharsa, un influenceur marocain a enregistré, diffusé et raconté, il y a quelques jours, sa tentative d’immigration irrégulière à bord d’une embarcation vers les îles Canaries. Tarik Hazam, alias Patruck Official sur Instagram où il est suivi par plus de 20 000 followers, a ainsi documenté ce voyage, rapporte El Espanol.

Le 13 octobre, il a ainsi publié une première vidéo sur Instagram le montrant à bord d’une embarcation avec au moins une vingtaine de personnes. «Nous y sommes», crient-ils devant la caméra de l’influenceur, chacun citant le nom de la ville d’où il est originaire. «J’espère que Dieu aidera toute personne avec un bon cœur. Quant aux rancuniers, restez là-bas», ajoute l’influenceur. «Que le dernier éteigne la lumière», ironise-t-il à la fin de sa vidéo. Tarik Hazam publie aussi une photo avec les autres Marocains à bord du bateau, en brandissant ses deux doigts formant le signe de la victoire.

Afflux record de migrants vers les Canaries

Cette tentative survient dans un contexte compliqué, avec une arrivée massive de bateaux de migrants sur les côtes espagnoles. «Au cours des deux dernières semaines, l'archipel des Canaries a accueilli 1 021 immigrants et en a déjà accumulé 8 102 depuis le début de 2020, multipliant le chiffre par huit par rapport à 2019», précise le média espagnol.

Les membres de la patera de Tarik Hazam ont eu de la chance, puisqu’ils sont finalement arrivés les Canaries sains et saufs, d’après une deuxième vidéo documentant ce fait. «Dieu merci, nous sommes bien arrivés en Espagne», lance l’influenceur dans ces images vues plus de 55 000 fois.

L’année dernière, une vidéo du champion marocain de taekwondo, Anouar Boukharsa, ayant quitté le Maroc pour l'Espagne à bord d’un bateau de migration irrégulière, avait largement été médiatisée. «Ce genre de vidéos et les retours sur expérience continuent de guider ces jeunes au Maghreb dans leur quête de l’eldorado européen», avaient estimé des chercheurs de l’Institut sud-africain d'études de sécurité (ISS), publié en mars 2019 et intitulé «Les médias sociaux permettent de surmonter les divisions en Afrique du Nord pour faciliter la migration».

La route migratoire vers les îles Canaries est prisée par les passeurs, Fuerteventura, son île la plus proche, étant à centaine de kilomètres seulement des côtes marocaines. Cette distance n’empêche toutefois pas les embarcations au départ des villes comme Tarfaya, Agadir ou même celles situées plus au nord, de s’aventurer dans cette route périlleuse.

Rien qu'en août dernier, au moins 50 migrants ont perdu la vie, lorsque les deux bateaux à bord desquels ils se dirigeaient vers les Îles Canaries ont fait naufrage, l'un au large de Dakhla, et l'autre à Nouadhibou, en Mauritanie. En février dernier, une quinzaine de personnes avaient trouvé la mort dans un naufrage au large du royaume après que leur embarcation, tentant de rejoindre l’archipel avec à son bord 28 personnes, avait chaviré.