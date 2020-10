France : Après la décapitation de Samuel Paty, des appels à brûler les mosquées

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé mercredi avoir demandé la mise sous protection des mosquées de Béziers et de Bordeaux, visée par des menaces d’incendie. En effet, des appels à détruire les deux lieux de culte circulent sur Facebook, depuis dimanche soir. «De tels actes sont inacceptables sur le sol de la République», a indiqué le ministre.

A Béziers, les responsables de la mosquée Ar Rahma ont d’ores et déjà saisi la justice. «Nous ne pouvons pas tolérer ces faits. Il y a des amalgames qui sont insupportables», a souligné à Midi Libre Abdallah Zekri, délégué général du Conseil français du culte musulman à Béziers et président de l’Observatoire national de lutte contre l’islamophobie. En effet, il a déclaré avoir découvert ces messages de haine via les réseaux sociaux, évoquant un lien avec l’attentat de Conflans-Sainte-Honorine et la décapitation du professeur Samuel Paty.

Des menaces ou des actes de violence ont visé les mosquées de Béziers et de Bordeaux, j’ai demandé aux Préfets des départements concernés de protéger ces lieux de culte. De tels actes sont inacceptables sur le sol de la République. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 21, 2020

«Vous voulez lui rendre hommage?? Allez cramer la mosquée de Béziers question faire passer le message qu’il y en a marre», lit-on dans l’un de ces appels. «Un clan se crée, on vous tient au courant (…) Oui à quand les actes», lit-on encore plus loin.

Depuis mardi, la plainte de la mosquée de Bézier a été transmise au procureur de la République. Elle n’est pas déposée contre X mais contre «les auteurs des messages qui sont identifiés», selon le média français. «Les auteurs de ces appels à la haine ont signé leurs messages. Il faut les viser directement, c’est la raison pour laquelle il ne fallait pas déposer plainte contre X», a déclaré Abdallah Zekri, exprimant par ailleurs son étonnement face à «la difficulté de faire disparaître ces messages».

«Ce sont des groupes identitaires bien connus qui essaient de créer un climat de guerre à Béziers», a-t-il encore déclaré à Midi Libre.