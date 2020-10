Hrig vers l’Espagne : Trois jeunes d'Al Hoceima portés disparus

Il y a plus de dix jours, trois jeunes marocains ont quitté Al Hoceima dans le but d'atteindre la côte andalouse, a alerté l'un de leurs amis dans des déclarations relayées par El Faro de Ceuta. «Leurs parents sont inquiets et n'ont reçu aucune information à leur sujet», confie-t-il au média espagnol.

Le 11 octobre, les trois jeunes auraient entrepris ce voyage périlleux à bords de jets ski, mais leurs familles ne savent pas «s'ils sont arrivés à destination ou s'ils se sont noyés».

«Le désespoir amène (leurs familles et amis) à penser au pire à chaque fois qu’ils tombent sur des nouvelles d'un migrant décédé, comme cela a été le cas ce mercredi à Ceuta, où le cadavre d'un jeune homme a été retrouvé sur la plage de La Ribera», ajoute El Faro de Ceuta.

«Nous ne savons rien à leur sujet jusqu'à présent. On ne sait pas s'ils vont bien ou pas, s'ils se sont noyés dans la mer ou s'ils sont arrivés en Espagne», conclut ce Marocain, en réclamant de l'aide afin de pouvoir localiser ces trois amis.