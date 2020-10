L'international marocain Achraf Hakimi testé positif au coronavirus, annonce l'Inter Milan

Le club italien de l'Inter Milan a annoncé, mercredi, que l'international marocain Ashraf Hakimi a été testé positif au nouveau coronavirus, quelques heures avant son match contre le Borussia Mönchengladbach, au premier tour de la phase de groupes de la Ligue des champions européenne.

Le club italien a confirmé que Hakami, qui ne présente pas de symptômes, entrera en isolement sanitaire et suivra les procédures stipulées dans le protocole sanitaire en vigueur.

? | OFFICIAL STATEMENT@AchrafHakimi has tested positive for COVID-19 in the latest round of checks ⤵️#FCIM https://t.co/Wds2EepHZm