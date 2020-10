Retraites et cumul d’indemnités : Les élus PJDistes expriment leur soutien à El Azami

Le parlementaire et maire de Fès, Driss El Azami El Idrissi. / DR

Le groupe du Parti de la justice et développement (PJD) ) à la Chambre des représentants a fermement condamné la «campagne de diffamation malveillante» ayant suivi l’intervention du parlementaire Driss El Azami El Idrissi, la semaine dernière, en commission des Finances et du développement économique à la Chambre basse.

Ils ont ainsi estimé que «cette campagne ne dissuadera pas le groupe, avec tous ses membres, de continuer à exercer leur devoir de représentation nationale, en alertant sur tous les déséquilibres et dysfonctionnements qui saperaient les fondements de la construction d'un Etat de droit et d'institutions».

Adoptant un ton plus diplomatique, les élus de la Lampe ont estimé que «les nouvelles expressions à travers les réseaux sociaux sérieux, sérieuses, indépendantes et qui s'inscrivent dans le cadre de la liberté d'expression garantie par la Constitution à tous les Marocains, ne peuvent être que pour soutenir le noble travail politique dans lequel les partis politiques indépendants jouent leur rôle constitutionnel en encadrant et en représentant les citoyens».

Les députés du PJD ont également reaffirmé leur disposition à mettre fin au système de retraite des parlementaires de la Chambre des représentants, rappelant que le parti a été «un précurseur pour exiger sa liquidation». Les élus se félicitent aussi de l'implication de «toutes les composantes du parlement dans ce chantier jusqu'à ce qu'il trouve un moyen pour sa mise en œuvre».

«Le Parlementaire doit-il travailler gratos ?», s’est interrogé, mardi 13 octobre à Rabat, l'ancien président et membre du groupe parlementaire du PJD à la chambre basse, fustigeant ainsi les «influenceurs» sur les réseaux sociaux qu’il a accusé d’«induire les gens en erreur» lorsqu’ils évoquent les retraites des parlementaires et du cumul des indemnités.