Sahara : Le Front Polisario bloque la circulation à El Guerguerate

Des membres du Front Polisario ont fermé le poste-frontière El Guerguerate, ce mercredi matin, au passage civil et commercial, sous l’œil vigilant des éléments de la MINURSO.

Des images consultées par Yabiladi montrent, en effet, des séparatistes portant des banderoles et des drapeaux du front, placer des pierres et des pneus sur le tronçon de route séparant la barrière frontalière marocaine et la frontière mauritanienne.

Selon le Forum de soutien aux autonomistes de Tindouf, connu sous le nom de Forastin, le Polisario a envoyé ses milice, accompagnées des manifestants, dans la zone tampon, ce qui constitue une violation de l’accord de cessez-le-feu.

Cette démarche intervient alors que le Conseil de sécurité de l’ONU s'apprête à adopter une nouvelle résolution sur le conflit du Sahara occidental, prolongeant le mandat de la MINURSO qui arrive à échéance fin octobre.