Tanger : Après le démarrage des cours, sept cas confirmés de Covid-19 à la faculté de médecine

Des étudiants à la Faculté de médecine et de pharmacie de Tanger. / MAP

Moins d’une semaine après le démarrage de l’année universitaire et des cours, la faculté de médecine et de pharmacie de Tanger a enregistré, mardi, 7 cas du nouveau coronavirus parmi ses étudiants.

Selon le média local Tanja24, les sept cas d'infection ont été enregistrés parmi des étudiants qui poursuivent leurs études à différents niveaux à la faculté où les cours ont repris la semaine dernière.

La même source précise qu’il s’agit d’un étudiant et de six étudiantes, âgés de 17 à 28 ans, originaires de Tanger, Tétouan et Martil.

Les personnes testées positives ont été soumises à un confinement à domicile, conformément au protocole sanitaire en vigueur, précise-t-on de même source.