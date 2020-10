Professeur décapité : La Grande mosquée de Pantin fermée pour six mois

Le préfet de la Seine-Saint-Denis, Georges-François Leclerc a décidé, mardi, de fermer la Grande mosquée de Pantin, sis rue Racine à Pantin, pendant une durée de six mois.

Selon l’arrêté de la préfecture, la décision entre en vigueur après l’expiration d’un délai de 48h suivant sa notification et «pourra être exécuté d’office». La même source ajoute que la décision peut aussi être contestée devant la justice, rappelant que «la violation de la mesure de fermeture (…) est punie de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 7 500 euros».

Dans sa décision le préfet de la Seine-Saint-Denis souligne que cette fermeture intervient, entre autres, suite à la publication par le compte Facebook de la mosquée d’une vidéo dans laquelle Brahim C. et Abdelhakim Sefrioui réagissaient aux cours du professeur retrouvé décapité aux Yvelines avant ce drame.

«Cette vidéo a été relayée le 9 octobre par M’Hammed Henniche, sur le compte Facebook de la grande mosquée de Pantin», alors qu’un «internaute a indiqué, sur le même compte de la mosquée, le nom de Samuel Paty ainsi que l’adresse du collège ou il enseigne, sans que ce message ne fasse l’objet d’une quelconque modération ou même d’une suppression de la part des responsables de la grande mosquée», ajoute-t-on.

Pour le préfet, «la grande mosquée de Pantin doit être regardée comme ayant procédé à la diffusion de propos provoquant à la haine et à la violence et susceptibles de contribuer à la commission d’actes de terrorisme».

Le document ajoute aussi, comme motif, le fait que l’imam principal de ce lieu de culte «est impliqué dans la mouvance islamiste radicale d’Île-de-France», qu’il a étudié au Yémen dans un «institut fondamentaliste» et que la mosquée est «connue pour ses liens avec le salafisme».