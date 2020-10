Coronavirus : Renforcement des mesures sanitaires à Tétouan après une hausse des infections

Face à la recrudescence des cas de nouveau coronavirus à Tétouan, les autorités locales de la ville ont décidé de renforcer les mesures sanitaires mises en place, dans le cadre de l’état d’urgence. Afin de mieux maîtriser la situation épidémiologique, un couvre-feu est ainsi décidé, à partir de ce mercredi, dans divers quartiers entre 22 heures et 5 heures.

Selon le site d’information locale Tanja7, la fermeture de parcs et parcs publics et des terrains de proximité est également prévue, en plus de la fermeture des cafés, restaurants, commerces et centres de beauté ou salons de coiffure à 22h.

Par ailleurs, les marchés de proximité devront fermer à 17h, et les souks publics à 13 heures. En plus de ces mesures, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits.

La veille, la ville de Tétouan a enregistré 71 nouveaux cas de la covid-19, en plus d’un décès.