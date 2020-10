France : Un député LREM pour le retrait de la garde des enfants aux parents fondamentalistes

Ludovic Mendes, élu LREM et membre de la commission des Lois à l’Assemblée nationale française. / Ph. francebleu

«(Si) on peut prouver que socialement ou psychologiquement un parent a agi sur son enfant d'un point de vue fondamentaliste, on doit lui retirer la garde ses enfants.» Les propos sont ceux de Ludovic Mendes, élu LREM, en réaction à la décapitation, vendredi, d’un enseignant dans les Yvelines et en lien avec la loi sur le «séparatisme».

Mardi, dans une déclaration accordée à CNews et rapporté le Figaro, l’élu de Moselle (région Grand Est), a exigé que l'État qu'il sévisse rapidement. «Tout est parti d'une gamine endoctrinée», a-t-il lâché, en référence à la fille de Brahim C., élève de 4ème, qui a rapporté à son père la teneur du cours du professeur décapité, Samuel Paty.

«Moi je pense qu'on doit demain le mettre dans le projet (de loi) séparatisme parce qu'on doit protéger ces enfants», a insisté Ludovic Mendes, membre de la commission des Lois à l’Assemblée nationale française.

«S'il faut (intervenir dans la sphère familiale, ndlr), pourquoi pas !», a plaidé le député, ajoutant que «si demain un professeur est capable de tirer la sonnette d'alarme, il faut une enquête sociale, saisir un juge».

Le Figaro précise toutefois que cette proposition choque ne figure pas dans la version initiale du projet de loi contre le séparatisme, dont Emmanuel Macron a dévoilé les grands axes lors de son discours des Mureaux, le 2 octobre dernier. «Le président de la République a donné 15 jours au gouvernement pour enrichir et améliorer le texte, avant de le soumettre au Conseil d'Etat, début novembre, et de le présenter en Conseil des ministres, le 9 décembre», ajoute-t-on.