France : Gérald Darmanin passe à l’action pour la dissolution de l'ONG BarakaCity

Faisant suite à sa déclaration sur Europe 1, lundi, affichant sa volonté de dissoudre des ONG musulmanes, Gérald Darmanin est passé à l’action. Mardi soir, Idriss Yemmou dit Sihamedi a annoncé, sur son compte Twitter, avoir été notifié de l’engagement de procédure de dissolution visant l’association BarakaCity qu’il préside.

«Le ministère de l’intérieur m’a signifié par deux agents de police à 22:14 une notification d’engagement de procédure de dissolution de l’association BarakaCity, avançant des motifs mensongers, diffamatoires, complètement faux et fallacieux», a-t-il dénoncé.

Le président de BarakaCity, fondée en 2008, a dit contesté «fermement» cette décision. «[Nous] apporterons toutes les preuves factuelles de ces mensonges ( comme un voyage en Syrie en 2018, qui n’a jamais existé, entre autres). Les avocats démontreront la procédure arbitraire, et l’illégitimité de cette notification», a-t-il ajouté.

Idriss Sihamedi a également appelé les musulmans à «la plus grande retenue», de «faire preuve d’une grande discipline» et «ne pas céder à la division». «Nous défendrons ce dossier par les moyens légaux en France et à l’international», insiste-t-il.

De son côté, le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) a réagi, lundi, aux déclarations du ministre français de l’Intérieur, l’accusant de «signer la fin de l’état de droit».

«La campagne qui est menée précisément contre le CCIF ainsi que d’autres associations comme la mosquée Omar, "Apprendre & Comprendre", BarakaCity ou Ummah Charity, s’inscrit dans une dimension politique trouble; celle où, depuis plusieurs années, le pouvoir en place développe une stratégie répressive de persécution, qui cherche à tuer politiquement toute contestation…au nom même de la "liberté d’expression"», affirme-t-il.

Le CCIF a, par ailleurs, annoncé saisir le Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU, sur la loi «séparatisme» et sur la volonté de dissoudre des structures associatives.