Coronavirus : Interdit de quitter le Maroc, le Raja sommé de confiner ses joueurs

Les autorités locales de Casablanca ont révoqué, mardi, l’autorisation spéciale de déplacement hors territoire national, accordée au Raja de Casablanca pour se rendre en Egypte.

Plus tôt dans la journée, la déléguée du ministère de la santé à la préfecture des arrondissements de Casa-Anfa a adressé une lettre au directeur du club, appelant à un confinement des joueurs pendant une semaine suite à l’apparition de 9 cas confirmés. «Suite à l’apparition d’un cluster au niveau du club Raja qui compte neuf cas positifs, le reste de l’équipe est en obligation de se confiner pendant une semaine, en attendant de refaire la PCR à la date du 27/10/2020», écrit Sanaa Jaoui, dans sa correspondance consultée par Yabiladi.

La lettre a conduit à la révocation de l’autorisation spéciale des Verts de quitter le territoire national et se rendre en Egypte pour leur match prévu samedi face au Zamalek égyptien. Le document est désormais «considéré comme nul et non avenu», explique le gouverneur de la Préfecture de l’arrondissement de Hay Hassani dans une deuxième correspondance, adressée au directeur administratif du Raja. Et d’exhorter l’équipe à «se conformer à la demande de mise en quarantaine formulée par les autorités sanitaires».

Cette annonce, dénoncée par les fans du club, a suscité des réactions même en Egypte. Hier, dans une déclaration à la chaîne Al Hadath Al Yaoum, le directeur du Zamalek égyptien a dit accepter que la rencontre entre son club et les Verts soit reportée à une date ultérieure. «Je suis pour le report de ce match jusqu’à ce que les joueurs de l’équipe marocaine guérissent. J’accepte le report de mon propre chef, sans même attendre une décision de la CAF», a-t-il ajouté.

Lundi, le Raja de Casablanca a annoncé 7 nouveaux cas du coronavirus dans ses rangs, ce qui porte à 9 le total d’infections enregistrées ces derniers jours.