Israël : Le roi Mohammed VI sur la liste de lauréats du «Prix des amis de Sion»

Friends of Zion Museum / DR

La pression sur le Maroc pour établir des relations diplomatiques avec Israël, ne faiblit pas. Après les «sources» américaines et israéliennes ayant accordé, au lendemain de l’annonce le 13 août de l’accord de paix entre les Emirats et Israël, des «révélations» à de grands médias à Washington et Tel-Aviv sur ce sujet, une ONG a choisi de rejoindre le groupe mais à sa manière.

L’association «Friends of Zion Heritage Center», basée à Jérusalem, qui décerne annuellement le «Prix des amis de Sion» aux leaders politiques à travers le monde ayant manifesté un ferme soutien à la «nation juive», a annoncé des lauréats de cette année.

La liste révélée par le président de l’ONG comprend notamment le roi Hamad du Bahreïn, le sultan d’Oman, Haitham Ben Tarek, le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohamed Ben Salman, le Premier ministre des Emirats arabes unis, Mohammed Ben Rached Al Maltoum et le roi Mohammed VI.

Mike Evans, le président de l’instance a émis le vœu que «tous les dirigeants musulmans fassent la paix avec Israël». Le «Prix des amis de Sion» avait déjà récompensé les présidents des Etats-Unis, Georges W. Bush et Donald Trump, le secrétaire au département d’Etat américain, Mike Pompeo, et le prince Albert II de Monaco.

Mike Evans a joué un rôle déterminant dans le rapprochement entre l’Arabie saoudite et Israël. Il était d'ailleurs membre de la délégation ayant rencontré, l’année dernière, le prince héritier Mohamed Ben Salman. Depuis, Evans ne tarit pas d'éloges sur l'homme fort au royaume wahhabite.