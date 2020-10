Farid El Atrache et l’histoire d’amour avec Maya Casabianca née au Maroc

Lorsque le chanteur, compositeur et acteur syro-égyptien Farid El Atrache, a visité le Maroc pour la première fois dans les années 1950, il ne savait pas qu'il tomberait, un jour, amoureux d’une Marocaine.

Le célibataire endurcit était profondément amoureux de la chanteuse Maya Casabianca, née à Casablanca. Toutefois, leur histoire d'amour ne s'est jamais traduite par un mariage, restant au stade d'un beau souvenir célébré et chéri par la chanteuse jusqu'au dernier jour de sa vie.

Née en 1940 au Maroc dans une famille juive, Maya était, comme beaucoup de jeunes filles de sa génération, une admiratrice de l’icône de la romance au Moyen-Orient et dans le monde arabe au siècle dernier. Son parcours musical a commencé à Paris dans les années 1950, après avoir rejoint ses parents, juste après avoir effectué un court séjour en Israël avec sa tante. Son père, qui travaillait comme organisateur de concerts, l'aidait à faire ses débuts dans le monde artistique.

Une histoire d’amour née à Paris

Née sous le nom de Margalit Azran, la jeune chanteuse se voit offrir son nom de scène par l'acteur et chanteur italo-français Yves Montand, en référence à sa ville natale, Casablanca écrit Le Figaro.

Dans ses mémoires, Maya se remémore sa première rencontre avec Farid. Lors de son premier concert, en octobre 1960, elle se produit devant un grand groupe d'artistes de renom, l'un d'eux n'est autre que le célèbre Farid El Atrache. «J'ai regardé la foule et j'ai été étonnée du grand nombre de noms connus qui sont venus assister à mon premier concert», se souvient-elle, ajoutant que Farid faisait partie des spectateurs.

«Je voulais que Farid se souvienne de la voix de cette fille qui chantait», avait déclaré Maya Casabianca. Un désir devenu réalité tellement il fut impressionné par son chant et son talent. «Je dois dire que l'étincelle d'amour a commencé ce jour-là. J'étais excitée et stressée, serrant la main de ce bel homme dont je passais des heures à chanter les chansons et que je rêvais de rencontrer», avait-elle ravonté.

C'est ainsi que l'histoire d'amour entre Farid Al Atrache et Maya Casabianca a débuté. Dans son autobiographie, publiée en 2001 en arabe et en hébreu, la chanteuse de confession juive avait parlé de sa relation avec El Atrache. Elle a révélé qu’«elle avait demandé à Farid de l'épouser à plusieurs reprises» mais que le chanteur était «resté catégorique sur sa volonté de rester célibataire».

Elle a même dit que sa chanson «Ya Gamil, Ya Gamil» avait été écrite à son sujet. Après sa sortie, Maya a chanté une version en français de la chanson, qui a fait d’elle une «superstar mondiale». La chanteuse d'origine marocaine avait même rapporté que Farid El Atrache avait composé la plupart de ses 320 chansons.

Une rupture à cause des origines juives de Maya Casabianca

Bien qu'elle l'aimait et ait gardé un portrait de lui dans sa maison, même après son décès, Maya a dû rompre avec le chanteur. Après avoir acquis une renommée en France, au Liban et en Syrie, Maya a été critiquée pour son «tristement célèbre concert de Hatikvah en Union soviétique, dans lequel elle a décidé de révéler son identité juive».

Maya avait ainsi dû quitter Beyrouth et rompre avec Farid El Atrache, après avoir caché son identité juive pendant des années à la demande de ses producteurs.

Dans ses mémoires, elle évoquait «le moment [où elle] a vu Farid pour la dernière fois», rappelant qu'elle avait «éclaté en sanglots» et «Farid [lui] a dit ‘si je pouvais, je serais à vos côtés pour toujours’», a-t-elle ajouté.

Depuis cette cruelle rupture, Maya a refusé toutes les propositions de mariage qui lui venaient. Elle décida ainsi de vivre de la mémoire de son premier et dernier grand amour. Le 31 décembre 2018, elle s’est éteinte en Israël à l’âge de 78 ans, 44 ans après la mort de Farid El Atrache.