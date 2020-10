PLF 2021 : Benchaaboun détaille la «contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus»

Le ministre des Finance a donné, hier devant les membres la commission des finances à la Chambre des représentants, des explications sur les entreprises et les personnes physiques concernées par la nouvelle taxe, appelée «contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus».

Des «contributions» qui se déclinent comme suit : 2,5% pour les sociétés ayant des bénéfices nets entre 5 et 40 millions de dirhams par an et 3,5% pour celles dépassant ce niveau.

Les employés de la fonction publique et du secteur privé, gagnant mensuellement 10.000 dirhams et plus devraient payer 1,5% par mois, «soit l’équivalent d’une demi-journée de travail», a indiqué Mohamed Benchaaboun.

Le ministre a expliqué que le recours à cette taxe «fait suite au débat qu’a connu cette même salle». Il se réfère, ainsi, à la réunion du 11 août consacrée à l’examen du projet de décret portant création du «Fonds d’investissement stratégique», marquée par une intervention du président du groupe des députés du PJD.

Mustapha Ibrahimi avait alors martelé que «tout le monde est appelé à la solidarité volontairement. Sinon l'article 40 de la constitution doit être appliqué car la situation ne nécessite plus le volontariat».

Pour rappel, l’article 40 de la loi fondamentale a été avancé le 14 avril dans une circulaire par le chef du gouvernement Saad-Eddine El Othmani pour justifier le prélèvement de trois jours de salaires des fonctionnaires.

Mohamed Benchaaboun a estimé à 5 et 6 milliards de dirhams le montant que le gouvernement devrait récolter en 2021 via la «contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus».