Coronavirus : Couvre-feu nocturne à Oujda-Angad et mesures restrictives à Chefchaouen

Alors que le nombre de personnes infectées par le coronavirus à Oujda-Angad n’a cessé d’augmenter ces derniers jours, les autorités locales mettent en place, à partir du mercredi 21 octobre, des mesures restrictives dans la préfecture pour endiguer la propagation du Covid-19.

Ainsi, la décision a été prise lundi par le comité de veille et de suivi de la préfecture, lors d’une réunion des autorités locales de la ville.

De ce fait, tous les commerces et services ouvriront de 6 heures du matin jusqu’à 20h, avec le maintien de l'interdiction de diffuser des matchs dans les cafés et restaurants. De plus, un couvre-feu nocturne est appliqué de 21h à 5h du matin, ajoute-t-on, en plus de l’interdiction des marchés hebdomadaires, la fermeture des marchés de proximité dès 15h et l’instauration d’autorisations exceptionnelles pour se déplacer de/vers la préfecture.

Les autorités ont également décidé de réduire à 50% les capacités des hammams, des salons de coiffure et des moyens de transport public, en plus du maintien de la fermeture des jardins et des salles de sports couvertes et l’interdiction des rassemblement de plus de 10 personnes.

«Ces mesures resteront en vigueur jusqu’à l’amélioration des indicateurs de la situation épidémiologique dans la préfecture d'Oujda-Angad», précise-t-on.

De son côté, Chefchaouen instaure, elle aussi, des mesures restrictives. Selon un procès-verbal d’une réunion des responsables de la ville, tenue lundi, il a ainsi été décidé de fermer les deux marchés hebdomadaires et de les remplacer par des marchés de proximité qui ouvreront de 8h du matin à 18h. De plus, les cafés et les restaurants de la ville fermeront désormais leurs portes dès 21h.

Les décisions sont applicables depuis lundi 19 octobre pour 15 jours et pourront être prolongées en fonction de la situation épidémiologique de Chefchaouen.