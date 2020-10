Maroc/Brésil : Bourita et Bolsonaro se félicitent du «partenariat stratégique»

Le ministre des Affaire étrangères marocain a pris part, via visioconférence ce lundi 19 octobre, au Forum économique Brésil-Pays arabes. A cette occasion, Nasser Bourita a souligné «dans le cadre de la vision de clarté et d'ambition prônée par SM le Roi Mohammed VI en matière de politique étrangère, le Maroc aspire à devenir un partenaire de référence du Brésil en Afrique et en Méditerranée».

Le chef de diplomatie a plaidé pour la conclusion d’un «partenariat stratégique», basé sur deux piliers : la sécurité alimentaire et la chaîne logistique. Et de préciser que le Maroc est le premier exportateur mondial de fertilisants et d’engrais phosphatés, le groupe OCP jouissant d’un positionnement hautement compétitif au sein de l’agrobusiness au Brésil.

De son côté, le président brésilien Jair Bolsonaro a affirmé que «le Maroc avec lequel nous vivons un rapprochement politique important, constitue un partenaire stratégique pour le Brésil et pour notre agriculture, en ce qu'il est un fournisseur incontournable d'engrais».

Par ailleurs, le ministre marocain a mis en avant la politique d’ouverture prônée par le Brésil, «un choix qui converge avec le type d’interaction que nous voulons pour nos deux pays, une interaction s’articulant autour de la transparence des règles commerciales et de l’équité en termes de conditions d’accès au marché», s’est-il félicité.

Pour mémoire, Nasser Bourita s’est rendu à Brasilia en juin 2019. Une visite marquée par la signature avec son homologue brésilien de plusieurs conventions dans les domaines judiciaire, économique et commercial, citant notamment l’Accord de facilitation des investissements et la Convention de non double imposition sur les services aériens et maritimes.

Le forum Brésil-Pays arabe, qui se tient du 19 au 22 octobre, vise à promouvoir et à renforcer les relations commerciales et culturelles entre le Brésil et les pays arabe, en proposant une réflexion sur la manière dont ces relations peuvent se développer et se renforcer de manière durable.