Bolivie : Le nouveau président entérinera-t-il le retrait de la reconnaissance de la «RASD» ?

En Bolivie, le parti d’Evo Morales effectue un retour triomphal. Le candidat choisi par l’ancien président destitué le 10 novembre 2019 par un coup d’Etat a gagné les élections présidentielles du dimanche 18 octobre, indiquent des sondages.

L’ex-ministre de l’Economie Luis Arce Catacora, le candidat du Mouvement vers le Socialisme de Morales, a remporté le scrutin par 52,4% des voix contre 32% pour son adversaire de droite Carlos Mesa.

«Tous les Boliviens ont pris des mesures importantes, nous avons retrouvé la démocratie et l'espoir», s’est félicité Arce dans des déclarations à la presse. «Nous allons mener à bien notre programme, et nous allons gouverner pour tous les Boliviens», a-t-il ajouté.

Muy agradecidos con el apoyo y confianza del pueblo boliviano. Recuperamos la democracia y retomaremos la estabilidad y la paz social. Unidos, con dignidad y soberanía #VamosASalirAdelante pic.twitter.com/vFO9Mr1o44 — Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) October 19, 2020

Pour sa part Jeanine Áñez, l’actuelle présidente désignée à ce poste dans le sillage du putsch du 10 novembre, et après quelques moments d’hésitations, a fini par féliciter Luis Arce pour sa victoire. Toutefois, elle lui a demandé de «gouverner en pensant pour la Bolivie et la démocratie».

Sans doute, ces résultats de l’élection présidentielle en Bolivie seront examinés par les officiels marocains. Le royaume a, pour mémoire, bénéficié du changement de pouvoir à La Paz. Les dirigeants ayant pris les commandes du pays et forcé Evo Morales à l’exil en Argentine avaient annoncé, le 20 janvier, la suspension des liens avec la «RASD».

La Bolivie avait décidé alors d’observer, sur la question du Sahara occidental, «une neutralité constructive et l'engagement de soutenir les efforts des Nations unies et de la communauté internationale afin que les parties parviennent à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable conformément aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies».

«La Bolivie est déterminée à construire une relation renouvelée avec le Royaume du Maroc, basée sur le respect mutuel de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale et la non-ingérence dans les affaires internes des deux pays», indiquait le ministère des Affaires étrangères de La Paz dans un communiqué.