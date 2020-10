Fondé par un Marocain, le Digital France School remporte le trophée de l'égalité des chances

Fondé par un Marocain, Digital France School, un réseau d'écoles digitales gratuites basé en France, vient d’être distingué lors de la première édition des Trophées de l’engagement sociétal pour l’inclusion dans l’emploi.

Ces Trophées s’inscrivent dans le cadre de la dynamique «La France une chance. Les entreprises du Val-d’Oise s’engagent», qui met à l’honneur l’engagement des entreprises citoyennes et inspirantes qui se mobilisent pour l’inclusion dans l’emploi.

Digital France School a remporté le trophée de l’égalité des chances dans la catégorie formation. Cette distinction a été remise à son président fondateur Mahjoub Bayassine, par le préfet du Val-d’Oise, en région parisienne, lors d’une cérémonie jeudi dernier à la préfecture.

«Je suis fier d'avoir reçu ce Trophée», a réagi Mahjoub Bayassine, expert en intelligence artificielle, en digital, en innovation sociale et solidaire. «Participer à la première édition des Trophées de l’engagement sociétal pour l’inclusion dans l’emploi, c’est contribuer à la dynamique de mobilisation nationale, promouvoir ses valeurs, son image, sa marque employeur, affirmer son ancrage territorial, pour répondre à un enjeu sociétal majeur», a-t-il déclaré à la MAP.

«En 2021, Digital France School va former gratuitement 150 personnes sans diplôme, avec des PrépaDigital et une plateforme intelligence artificielle en partenariat avec des start ups de l'IA, des universités partenaires et en mobilisant les entreprises et 400 Jeunes dans le cadre de Digital Youth Program», a ajouté Mahjoub Bayassine.

Cet été, dans le cadre du programme Youth Digital Program, 100 jeunes ont été formés au numérique à Cergy dans le département du Val-d'Oise, en région Île-de-France. Cette initiative sera généralisée dès les vacances de la Toussaint dans d'autres communes comme Bezons, Garges, Sarcelles et Pontoise, a annoncé le président fondateur de Digital France Scholl.

Digital France School est un réseau francophone d’écoles digitales qui forment les personnes éloignées de l’emploi aux métiers en tension sur le marché du numérique (développement web et mobile, data, intelligence artificielle, …). Ce réseau d'écoles inclusives propose des formations gratuites aux métiers techniques du numérique pour des publics en recherche d'emploi (jeunes décrocheur.se.s - personnes en reconversion professionnelle - femmes - personnes réfugié.e.s - personnes en situation de handicap...), en lien avec les besoins des entreprises et des territoires.