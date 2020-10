Une «Miss Maroc» pour qui «les Egyptiennes ressemblent à des hommes» présente des excuses

La chanteuse marocaine Ibtissam Moumni, qualifiée par des médias de «Miss Maroc», a présenté la semaine dernière, des excuses aux femmes égyptiennes après les avoir épinglé suite à l’annulation d’un concert de la star marocaine Saad Lamjarred au Caire.

Réagissant à la campagne menée à l’encontre du chanteur de «Enty», Ibtissam Moumni a affirmé que les Egyptiennes ressemblaient à des… hommes. «Vous pensez que l'artiste Saad Lamjarred organisera un concert et harcèlera vos filles, qui sont comme des hommes ?», s’est interrogée la jeune chanteuse qui a fait, elle aussi, l’objet d’une campagne dénonçant ses propos.

«L'Égypte est un pays frère. Elle est chère à nos cœurs, ainsi que ses femmes et à son peuple, et je la respecte. C'est le pays de la culture et de la civilisation. Je parlais du petit nombre qui a attaqué le Maroc et ses femmes. Je ne voulais certainement pas généraliser parce que la généralisation est le langage de l'ignorant», s'est-elle reprise, comme citée ce lundi par le média Egypt Independent.

«L’affaire [de viol] n'est qu'une accusation, car rien n'a été prouvé contre lui. Ceux qui ont pris la décision d'annuler [le concert] mêlaient art et affaires personnelles. Moi, étant une artiste marocaine qui apprécie son art, j'ai soutenu la vérité parce qu'ils l'ont attaqué sans aucune raison», a-t-elle enchaîné, faisant fi du nombre d’affaires de viol dans lesquelles le nom du chanteur est cité.

«Lamjarred est un artiste de premier ordre au Maroc et dans le monde arabe, il doit donc être respecté», a-t-elle conclu en affirmant ne pas avoir voulu créer de polémique.

Ibtissam Moumni a fait parler d’elle en avril dernier, lorsqu’elle était devenue un mème sur les réseaux sociaux. Interrogée par un internaute si elle était vraiment «Miss Maroc 2009», elle lui a répondu : «Vous ne comprenez pas le français ? Miss Morocco 2009, ça veut dire Miss Maroc 2020».

La jeune mannequin avait décroché, en 2018, le titre de «première dauphine» lors d’un événement intitulé «Miss Events Maroc».