Abdellatif Loudyi s'entretient avec le Général de Corps d'Armée britannique Sir John Lorimer

Sur hautes instructions royales, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l'Administration de la défense nationale, Abdellatif Loudyi a reçu, lundi à Raba, le Général de Corps d'armée, Sir John Lorimer, haut conseiller à la Défense Britannique, chargé de la région MENA.

Au cours de cet entretien, qui a eu lieu en présence de Simon Martin, nouvel ambassadeur britannique accrédité à Rabat, les deux responsables se sont félicités des relations historiques d'amitié et de coopération militaire entre les deux royaumes et les possibilités de la renforcer davantage, particulièrement en matière d'interopérabilité et d'échange d'expérience et d'expertise entre les deux Forces armées, indique un communiqué de l'Administration de la défense nationale.

La coopération militaire marco-britannique est régie par un Accord-cadre de coopération militaire et technique et un Accord sur le statut des forces (SOFA), précise la même source.

Par ailleurs, des commissions militaires mixtes se tiennent alternativement à Rabat et à Londres pour se pencher sur les différents aspects de la coopération militaire entre les Forces armées des deux royaumes, conclut le communiqué.