Adidas révise sa Stan Smith en y ajoutant une touche marocaine  

Appréciée partout dans le monde, la Stan Smith de la marque allemande Adidas a récemment décliné son modèle vintage avec de nouveaux motifs aux inspirations marocaines.

«En développant sa gamme d'automne, la marque aux Trois bandes prépare une autre version de la populaire sneaker de tennis, cette fois en s'appuyant sur des motifs d'inspiration nord-africaine», écrit dimanche le média spécialisé Sneaker News.

«Si vous jetez un coup aux semelles intérieures de chaque pied et à la partie extérieure, vous remarquerez qu'ils ont chacun été accessoirisés avec des motifs de carreaux marocains en forme de losange ; le côté droit en bleu et bordeaux, tandis que le côté gauche opte pour une combinaison verte et jaune plus forte.»