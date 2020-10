Chtouka Ait Baha : Un enfant de quatre ans porté disparu depuis samedi

Un enfant de quatre ans est porté disparu, depuis samedi 17 octobre, à Douar Ait Hamou, situé dans la commune rurale Ouad Essafa (province de Chtouka Ait Baha). Houcine Ouakrim aurait été vu pour la dernière fois en train de jouer devant la maison de ses parents.

Immédiatement après l’annonce de sa disparition, les autorités locales et régionales, les services de la gendarmerie royale, les forces auxiliaires, la protection civile et les agents de l'autorité ont lancé une vaste opération de recherche dans la région. Sa famille a également lancé un appel sur les réseaux sociaux, dans lequel elle exhorte les Marocains et les responsables à se mobiliser pour retrouver l'enfant Houcine Ouakrim.

Dans à la presse, son père disparu a déclaré qu’immédiatement après son retour de la crèche, Houcine est sorti jouer devant la maison. «Quelques instants plus tard, sa mère l'a appelé mais a été surprise de son absence», raconte-t-il.

Après avoir mené une recherche dans le voisinage, les parents ont ainsi averti les autorités locales.